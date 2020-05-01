В мире за сутки выявили 64 644 случая коронавируса, 5 768 пациентов с Covid-19 скончались
По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в мире выявили 3 259 167 случаев коронавируса. Утром вчерашнего дня число инфицированных составляло 3 194 523. За сутки количество зараженных Covid-19 на планете увеличилось на 64 644 человека.
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
На сегодня 233 439 случаев коронавируса в мире оказались летальными (+5 768 за сутки), 1 015 183 пациентов выздоровели (+41 723 за сутки).
По числу выявленных случаев на планете лидируют:
- США - 1 070 032 (63 019 смертей, 153 947 выздоровевших)
- Испания - 213 435 (24 543 смерти, 112 050 выздоровевших)
- Италия - 205 463 (27 967 смертей, 75 945 выздоровевших)
- Великобритания - 172 481 (26 842 смерти, 861 выздоровевших)
- Франция - 167 299 (24 410 смертей, 50 380 выздоровевших)
- Германия - 163 009 (6 623 смерти, 123 500 выздоровевших)
- Турция - 120 204 (3 174 смерти, 48 886 выздоровевших)
- Россия - 106 498 (1 073 смерти, 11 619 выздоровевших)
- Иран - 94 640 (6 028 смертей, 75 103 выздоровевших)
- Бразилия (обогнала по числу выявленных случаев Китай) - 87 187 (6 006 смертей, 35 935 выздоровевших)
Напомним, по состоянию на утро 1 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 861 человека.
Также "Страна" ведет онлайн-хронику о происходящем в Украине и мире 1 мая в связи с пандемией коронавируса.
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