В аннексированном Крыму утром 1 мая скончался заместитель "председателя Совета министров" Павел Королев, которому 22 февраля исполнилось 60 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

"Сегодня рано утром скончался наш коллега - заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы (с 2004 года он работал в различных подразделениях правительства РФ, - Ред.), очень много сделал для республики Крым", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по Covid-19.

Причину смерти Аксенов не назвал.

Напомним, Королев стал вице-премьером уже аннексированного полуострова в декабре 2016 года. И в ноябре 2019 года, в связи с продлением срока полномочий получил переназначение. Он курировал работу "министерства имущественных и земельных отношений", а также "госкомитета по государственной регистрации и кадастру". До своего назначения в течение четырех лет работал заместителем министра экономического развития РФ.

Напомним, в России за сутки выявили 7 933 новых случая коронавируса. Общее число зараженных - 114 431 человек.

Как сообщала "Страна", 1 апреля ночью аннексированный Крым закрылся на карантин, на мосту установили блокпосты. Ранее "глава" аннексированного Крыма Аксенов призвал россиян не приезжать на полуостров.