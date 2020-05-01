В России за последние сутки зарегистрировано 7 933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это прирост в 7,4% и новое рекордное значение после показателей минувшего четверга, когда было выявлено 7 099 заболевших.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб РФ.

Активно было выявлено 3 534 случая (44,5%) - это заболевшие без клинических проявлений Covid-19. Общее число заболевших по всей России достигло 114 431. Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве - 3 561. В общей сложности в столице РФ уже 57 300 инфицированных.

В Московской области 797 новых зараженных, в Петербурге - 349, в Свердловской области - 232, в Нижегородской области - 179.

Поправился и выписан за последние 24 часа еще 1 601 человек, за все время наблюдения - 13 220 человек.

Напомним, по данным на утро 1 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 861 человека.

При этом в Украине открываются продовольственные рынки, а в России заболел премьер Мишустин. Его на время болезни заменит Андрей Белоусов, глава совета директоров Российских железных дорог.