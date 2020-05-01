Очередь на рынок
Очередь на рынок "Столичный" в Киеве. Фото "Страны"

С 1 мая в Украине открывают рынки - и это первое послабление карантина, на которое власти пошли досрочно. В основном - под давлением протестов аграриев, которым просто некуда сбывать свою продукцию.

В остальных сферах формально пока еще все запрещено. Однако с наступлением теплой погоды бизнес и украинцы в последние дни начинают выходить из карантина явочным порядком - то есть без санкции сверху.

Люди на этой неделе массово вышли в парки, открываются со скандалами точки общепита, а некоторые города идут на прямой конфликт с Киевом и отменяют карантин перед майскими праздниками сами по себе. 

"Страна" проследила, как Украина пытается сбросить карантинные ограничения. 

Открылись ли рынки в Киеве

Работу продовольственных рынков Кабмин разрешил еще в среду 29 апреля. Но окончательное решение - когда открывать тот или иной базар - принимает Госпотребслужба, которая получила полномочия следить за соблюдением карантина на рынках

Датой открытия называлось 1 мая. "Страна" проверила, заработали столичные базары или нет.

Лукьяновский рынок пока закрыт. У входа дежурит охранник - он сказал, что рынок скоро начнет работать: "Сегодня точно нет, но в ближайшие дни будет работать, ждем указаний".

На территории рынка никого нет и никто не занимается подготовкой к началу работы. Периодически к охраннику подходят прохожие и спрашивают, когда откроют.

Лукьяновский рынок

Лукьяновский рынок

Лукьяновский рынок

Лукьяновский рынок

Продовольственный оптовый рынок возле жд-вокзала также закрыт. У входа два сотрудника полиции.

"Мы слышали о постановлении, что рынки будут открывать, но они должны соответствовать санитарным требованиям, которые прописал Кабмин. Этот рынок точно им не соответствует, поэтому мы и следим за тем, чтобы он был закрыт", - рассказал "Стране" патрульный.

рынок возле жд вокзала Киев

рынок возле жд вокзала Киев

рынок возле жд вокзала Киев

Дарницкий рынок тоже не работает, но это не надолго: уже приехали владельцы лотков, чтобы навести порядок перед открытием. 

"У нас сегодня санитарный день. Мы готовимся к открытию, ждем бумагу от КГГА. У нас колоссальные убытки из-за карантина, мы много чего выбросили. Также нужно открыть киоск, чтобы понять, что еще придется выбросить. Ждем инспекцию", - сообщила "Стране" одна из владелиц продуктового лотка.

Дарницкий рынок

Дарницкий рынок

Дарницкий рынок

Закрыт пока и рынок "Березняки". Правда, за его воротами работают киоски, где продают овощи и фрукты. Людей много, дистанцию никто не соблюдает. 

На рынке полиция и "Муниципальная варта". Представитель полиции рассказал "Стране", что должна приехать санитарная инспекция. Если все будет хорошо, рынок откроется в понедельник.

Рынок Березняки

Рынок Березняки

Рынок Березняки

Рынок Березняки

Владимирский рынок столицы пока тоже не работает. По словам сотрудника рынка, ждут разрешения КГГА.

Владимирский рынок

Владимирский рынок

Владимирский рынок

Бессарабский рынок в самом центре Киева тоже пока закрыт. По словам работников, на рынок приедет комиссия, будут рисовать разметку для дистанции, а сейчас персонал убирает, готовя рынок к работе.

Бессарабский рынок

Сотрудник полиции рассказал "Стране", что скоро на рынок приедет Госпотребслужба с инспекцией. 

Бессарабский рынок

Рынок "Днепр" на Борщаговке тоже закрыт. В 09:00 на рынке начали собираться предприниматели. Говорят, что идут на собрание, где будут обговаривать возможное открытие рынка, но конкретной даты не называют. 

Житний рынок тоже пока закрыт. В основном Киев с 1 мая рынки не открыл. Но вероятно сделает это в ближайшие день-два. 

Тем временем на рынках столицы, которые готовятся к старту работы, уже начинает "наводить порядок" ультраправая "Муниципальная варта".

Торговцы с рынка Лесной рассказали "Стране", что "Варта" отбирает у них товар без всяких протоколов и описи. По закону, если правоохранители считают, что торговцы нарушили закон, они могут конфисковать товар, но составив протокол с описью конфискованного. И потом, после внесения штрафа, товар возвращается.

"Варта" же забирает товар просто так. То есть, фактически крадет.

Единственный рынок в Киеве, который работает - это оптовый "Столичный". 

На въезде пробка в которой нужно стоять минут 15 чтобы заехать на территорию рынка. Водителям делают скрининг, пассажирам нет. Тех, кто идет на рынок пешком, никто не проверяет.

Столичный рынок Киев 1 мая

На парковке нет свободных мест. Перед входом в овощной павильон предупреждение, что нужно придерживаться дистанции 1.5 метра.

Столичный рынок Киев 1 мая

Павильон большой, но людей тоже очень много, внутри одновременно находится более ста человек. У входа стоит охранник который пропускает людей по принципу один вышел один зашёл. На входе скрининг не делают. На полу нанесены жёлтые линии, расстояние между которыми 1.5 метра, - это для соблюдения расстояния в очереди, но на них никто не обращает внимания.

Столичный рынок Киев 1 мая

Возле торговый островков большое скопление людей, дистанцию 1.5 метра никто не придерживается.

Столичный рынок Киев 1 мая

80% продуктов на столах не накрыты пленкой. Накрывают только те продукты, которые лежат ближе всего к проходу. Продавцы в масках, перчатках и некоторые в очках.

Столичный рынок Киев 1 мая

Рынки в регионах

Во Львове откроются все продуктовые рынки. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой на своей странице в Facebook, за исключением оптового рынка "Шувар". Он продолжал работать в обычном режиме.

Также мэр Львова добавил, что ответственность за работу ложится на плечи каждого руководителя. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.

В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". Об этом сообщает пресс-служба на сайте городского совета. После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.

В Одесской области в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок". Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

В то же время все продовольственные рынки Одессы, в том числе и знаменитый "Привоз", открыты.

На центральном входе в "Привоз" дежурит сразу четыре охранника, все в масках. Впрочем, главная их работа – не проверка масок на продавцах и покупателях, а контроль и обилечивание въезжающих на ранок автомобилей с товарами.

Почти все продавцы в масках, однако некоторые явно надели их лишь для вида - маски болтаются под подбородком. О соблюдении "социальных дистанций" - безопасных расстояний между покупателями - тоже не идет и речи. Скученность прилавков и ветхих разномастных хибар под названием "киоски" просто не позволяют выполнить эти требования. 

рынок Привоз Одесса

рынок Привоз Одесса

рынок Привоз Одесса

рынок Привоз Одесса

Открылся и вечный городской "гадюшник" рядом с Привозом – его также контролируют охранники рынка и местные полицейские – блошиный рынок на Новощепной улице.

Несмотря на то, что рынок носит название "продовольственный", добрая половина киосков, лотков и магазинов здесь торгуют промышленными товарами. Многие сюда перекочевали после закрытия непродовольственных рынков. В частности, с "7 километра". 

Рестораны и кафе

Работа точек общепита в Украине пока запрещена. Но они уже начинают работать - пусть и со скандалами. 

Нарушителей карантина можно поделить на две группы.

Первая - это формально закрытые заведения, которые тайно принимают посетителей "по звонку". Туда, кстати, наведываются и политики: так, недавно целый выводок нардепов "Слуги народа" посещали ресторан своего коллеги Николая Тищенко "Велюр" в центре Киева. 

А вчера "Страна" сфотографировала, как депутаты "Слуги народа" приехали обмывать закон о земле в киевский ресторан "Монтекки Капулеттти".

Туда зашел Александр Старинец, глава секретариата аграрного комитета, нардепы Маргарита Шол вместе с Александром Гайду. Позже к мероприятию присоединился Павел Халимон.

ресторан Монтекки Капулетти Киев

Маргарита Шол у ресторана "Монтекки Капулетти". Фото "Страны"

ресторан Монтекки и Капулетти Киев

Нардеп Павел Халимон (слева)

Также вчера стало известно, что тайно принимает гостей и киевский ресторан-бутик Sanahunt, где журналисты увидели соратника Арсена Авакова - экс-нардепа Игоря Котвицкого. 

Вторая группа заведений - те, что начали открыто работать, несмотря на карантин. "Страна" вчера публиковала репортаж о киевских кафе, которые открыли свои двери. Пока они работают на вынос, но кое-где на летних терассах уже появляются люди, которые кушают и выпивают. 

Другие рестораторы начинают торговать уличной едой. Вчера они подогнали целый фудтрак к кинотеатру "Зоряний" на столичном Печерске. Их попытались прогнать коммунальщики из "Киевблагоустрія", но подъехавшие на подмогу машины доставки перегородили им путь.

Хачапури и Вино ресторан

кинотеатр Зоряный Киев

Черкасский карантин-сепаратизм

Вчера исполком горсовета Черкасс принял решение выйти из карантина. Решение публиковала "Страна". 

Работу разрешили возобновить:

  • магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

  • мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

  • рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

  • летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

  • городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;

  • объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Решение Черкасского горсовета 

То есть Черкассы по сути с 30 апреля открыли летние площадки ресторанов, парки, непродовольственные магазины и мастерские. То, что в Украине планируют запустить лишь с 12 мая - да и то без ресторанов. 

Это вызвало немедленную реакцию в Киеве. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал правоохранителей дать этому оценку. А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр города Анатолий Бондаренко "заигрался".

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!" - написал Аваков в Твиттер. Параллельно полиция открыла уголовное дело и усилила патрулирование города. 

Мэр Черкасс объяснил ситуацию так:

"Мы не отменили карантин, мы только смягчили, и мы фактически восстановили социальную справедливость, разгрузив такой большой строительный магазин, как "Эпицентр", потому что там чрезвычайно большое скопление людей, а рядом в нашем городе есть много строительных магазинов, которые также будут работать с соблюдением санитарных условий.

Я считаю, что парикмахерские и другие салоны… давайте ж будем говорить честно, в нашей стране они работали, только понятно, что за глаза. Так что они и дальше будут работать, понятно, что с соблюдением всех санитарных норм.

Так же, как и посещение скверов и парков в нашей стране. Фактически оно происходило. Понятно, только что люди могли платить за это штрафы. А так они будут спокойно себе посещать. Понятно, что все это будет с соблюдением санитарных норм.

Я с уважением отношусь к нашему правительству, но, к сожалению, постановления Кабмина – это не законы и не Конституция Украины. И так как поставили всех предпринимателей Украины в неравные условия – одним дали работать, а другим не дали (в частности это касается больших строительных гипермаркетов), то я считаю, что мы не нарушали постановление, а восстановили социальную справедливость в стране", - объяснил Анатолий Бондаренко.

Похожая ситуация в Днепре, где 30 апреля мэр Борис Филатов разрешил горожанам гулять в парках, а рестораны открыл для работы на вынос. Хотя премьер Шмыгаль анонсировал их открытие только после 11 мая

"По решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Кафе и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away — без допуска гостей в зал", - написал мэр Филатов на Facebook. 

Он считает, что для города-миллионника число заболевших минимально, поэтому можно ослаблять карантин. 

То есть по факту страна постепенно выходит из карантина, не дожидаясь отмашки из Киева. И есть резон ждать других "демаршей" из регионов, которые будут вдохновляться примерами Днепра или Черкасс. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться