С 1 мая в Украине открывают рынки - и это первое послабление карантина, на которое власти пошли досрочно. В основном - под давлением протестов аграриев, которым просто некуда сбывать свою продукцию.

В остальных сферах формально пока еще все запрещено. Однако с наступлением теплой погоды бизнес и украинцы в последние дни начинают выходить из карантина явочным порядком - то есть без санкции сверху.

Люди на этой неделе массово вышли в парки, открываются со скандалами точки общепита, а некоторые города идут на прямой конфликт с Киевом и отменяют карантин перед майскими праздниками сами по себе.

"Страна" проследила, как Украина пытается сбросить карантинные ограничения.

Открылись ли рынки в Киеве

Работу продовольственных рынков Кабмин разрешил еще в среду 29 апреля. Но окончательное решение - когда открывать тот или иной базар - принимает Госпотребслужба, которая получила полномочия следить за соблюдением карантина на рынках.

Датой открытия называлось 1 мая. "Страна" проверила, заработали столичные базары или нет.

Лукьяновский рынок пока закрыт. У входа дежурит охранник - он сказал, что рынок скоро начнет работать: "Сегодня точно нет, но в ближайшие дни будет работать, ждем указаний".

На территории рынка никого нет и никто не занимается подготовкой к началу работы. Периодически к охраннику подходят прохожие и спрашивают, когда откроют.

Продовольственный оптовый рынок возле жд-вокзала также закрыт. У входа два сотрудника полиции.

"Мы слышали о постановлении, что рынки будут открывать, но они должны соответствовать санитарным требованиям, которые прописал Кабмин. Этот рынок точно им не соответствует, поэтому мы и следим за тем, чтобы он был закрыт", - рассказал "Стране" патрульный.

Дарницкий рынок тоже не работает, но это не надолго: уже приехали владельцы лотков, чтобы навести порядок перед открытием.

"У нас сегодня санитарный день. Мы готовимся к открытию, ждем бумагу от КГГА. У нас колоссальные убытки из-за карантина, мы много чего выбросили. Также нужно открыть киоск, чтобы понять, что еще придется выбросить. Ждем инспекцию", - сообщила "Стране" одна из владелиц продуктового лотка.

Закрыт пока и рынок "Березняки". Правда, за его воротами работают киоски, где продают овощи и фрукты. Людей много, дистанцию никто не соблюдает.

На рынке полиция и "Муниципальная варта". Представитель полиции рассказал "Стране", что должна приехать санитарная инспекция. Если все будет хорошо, рынок откроется в понедельник.

Владимирский рынок столицы пока тоже не работает. По словам сотрудника рынка, ждут разрешения КГГА.

Бессарабский рынок в самом центре Киева тоже пока закрыт. По словам работников, на рынок приедет комиссия, будут рисовать разметку для дистанции, а сейчас персонал убирает, готовя рынок к работе.

Сотрудник полиции рассказал "Стране", что скоро на рынок приедет Госпотребслужба с инспекцией.

Рынок "Днепр" на Борщаговке тоже закрыт. В 09:00 на рынке начали собираться предприниматели. Говорят, что идут на собрание, где будут обговаривать возможное открытие рынка, но конкретной даты не называют.

Житний рынок тоже пока закрыт. В основном Киев с 1 мая рынки не открыл. Но вероятно сделает это в ближайшие день-два.

Тем временем на рынках столицы, которые готовятся к старту работы, уже начинает "наводить порядок" ультраправая "Муниципальная варта".

Торговцы с рынка Лесной рассказали "Стране", что "Варта" отбирает у них товар без всяких протоколов и описи. По закону, если правоохранители считают, что торговцы нарушили закон, они могут конфисковать товар, но составив протокол с описью конфискованного. И потом, после внесения штрафа, товар возвращается.

"Варта" же забирает товар просто так. То есть, фактически крадет.

Единственный рынок в Киеве, который работает - это оптовый "Столичный".

На въезде пробка в которой нужно стоять минут 15 чтобы заехать на территорию рынка. Водителям делают скрининг, пассажирам нет. Тех, кто идет на рынок пешком, никто не проверяет.

На парковке нет свободных мест. Перед входом в овощной павильон предупреждение, что нужно придерживаться дистанции 1.5 метра.

Павильон большой, но людей тоже очень много, внутри одновременно находится более ста человек. У входа стоит охранник который пропускает людей по принципу один вышел один зашёл. На входе скрининг не делают. На полу нанесены жёлтые линии, расстояние между которыми 1.5 метра, - это для соблюдения расстояния в очереди, но на них никто не обращает внимания.

Возле торговый островков большое скопление людей, дистанцию 1.5 метра никто не придерживается.

80% продуктов на столах не накрыты пленкой. Накрывают только те продукты, которые лежат ближе всего к проходу. Продавцы в масках, перчатках и некоторые в очках.

Рынки в регионах

Во Львове откроются все продуктовые рынки. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой на своей странице в Facebook, за исключением оптового рынка "Шувар". Он продолжал работать в обычном режиме.

Также мэр Львова добавил, что ответственность за работу ложится на плечи каждого руководителя. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.

В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". Об этом сообщает пресс-служба на сайте городского совета. После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.

В Одесской области в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок". Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

В то же время все продовольственные рынки Одессы, в том числе и знаменитый "Привоз", открыты.

На центральном входе в "Привоз" дежурит сразу четыре охранника, все в масках. Впрочем, главная их работа – не проверка масок на продавцах и покупателях, а контроль и обилечивание въезжающих на ранок автомобилей с товарами.

Почти все продавцы в масках, однако некоторые явно надели их лишь для вида - маски болтаются под подбородком. О соблюдении "социальных дистанций" - безопасных расстояний между покупателями - тоже не идет и речи. Скученность прилавков и ветхих разномастных хибар под названием "киоски" просто не позволяют выполнить эти требования.

Открылся и вечный городской "гадюшник" рядом с Привозом – его также контролируют охранники рынка и местные полицейские – блошиный рынок на Новощепной улице.

Несмотря на то, что рынок носит название "продовольственный", добрая половина киосков, лотков и магазинов здесь торгуют промышленными товарами. Многие сюда перекочевали после закрытия непродовольственных рынков. В частности, с "7 километра".

Рестораны и кафе

Работа точек общепита в Украине пока запрещена. Но они уже начинают работать - пусть и со скандалами.

Нарушителей карантина можно поделить на две группы.

Первая - это формально закрытые заведения, которые тайно принимают посетителей "по звонку". Туда, кстати, наведываются и политики: так, недавно целый выводок нардепов "Слуги народа" посещали ресторан своего коллеги Николая Тищенко "Велюр" в центре Киева.

А вчера "Страна" сфотографировала, как депутаты "Слуги народа" приехали обмывать закон о земле в киевский ресторан "Монтекки Капулеттти".

Туда зашел Александр Старинец, глава секретариата аграрного комитета, нардепы Маргарита Шол вместе с Александром Гайду. Позже к мероприятию присоединился Павел Халимон.

Маргарита Шол у ресторана "Монтекки Капулетти". Фото "Страны"

Нардеп Павел Халимон (слева)

Также вчера стало известно, что тайно принимает гостей и киевский ресторан-бутик Sanahunt, где журналисты увидели соратника Арсена Авакова - экс-нардепа Игоря Котвицкого.

Вторая группа заведений - те, что начали открыто работать, несмотря на карантин. "Страна" вчера публиковала репортаж о киевских кафе, которые открыли свои двери. Пока они работают на вынос, но кое-где на летних терассах уже появляются люди, которые кушают и выпивают.

Другие рестораторы начинают торговать уличной едой. Вчера они подогнали целый фудтрак к кинотеатру "Зоряний" на столичном Печерске. Их попытались прогнать коммунальщики из "Киевблагоустрія", но подъехавшие на подмогу машины доставки перегородили им путь.

Черкасский карантин-сепаратизм

Вчера исполком горсовета Черкасс принял решение выйти из карантина. Решение публиковала "Страна".

Работу разрешили возобновить:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;





мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;





рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;





летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;





городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;





объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

То есть Черкассы по сути с 30 апреля открыли летние площадки ресторанов, парки, непродовольственные магазины и мастерские. То, что в Украине планируют запустить лишь с 12 мая - да и то без ресторанов.

Это вызвало немедленную реакцию в Киеве. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал правоохранителей дать этому оценку. А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр города Анатолий Бондаренко "заигрался".

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!" - написал Аваков в Твиттер. Параллельно полиция открыла уголовное дело и усилила патрулирование города.

Мэр Черкасс объяснил ситуацию так:

"Мы не отменили карантин, мы только смягчили, и мы фактически восстановили социальную справедливость, разгрузив такой большой строительный магазин, как "Эпицентр", потому что там чрезвычайно большое скопление людей, а рядом в нашем городе есть много строительных магазинов, которые также будут работать с соблюдением санитарных условий.

Я считаю, что парикмахерские и другие салоны… давайте ж будем говорить честно, в нашей стране они работали, только понятно, что за глаза. Так что они и дальше будут работать, понятно, что с соблюдением всех санитарных норм.

Так же, как и посещение скверов и парков в нашей стране. Фактически оно происходило. Понятно, только что люди могли платить за это штрафы. А так они будут спокойно себе посещать. Понятно, что все это будет с соблюдением санитарных норм.

Я с уважением отношусь к нашему правительству, но, к сожалению, постановления Кабмина – это не законы и не Конституция Украины. И так как поставили всех предпринимателей Украины в неравные условия – одним дали работать, а другим не дали (в частности это касается больших строительных гипермаркетов), то я считаю, что мы не нарушали постановление, а восстановили социальную справедливость в стране", - объяснил Анатолий Бондаренко.

Похожая ситуация в Днепре, где 30 апреля мэр Борис Филатов разрешил горожанам гулять в парках, а рестораны открыл для работы на вынос. Хотя премьер Шмыгаль анонсировал их открытие только после 11 мая.

"По решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Кафе и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away — без допуска гостей в зал", - написал мэр Филатов на Facebook.

Он считает, что для города-миллионника число заболевших минимально, поэтому можно ослаблять карантин.

То есть по факту страна постепенно выходит из карантина, не дожидаясь отмашки из Киева. И есть резон ждать других "демаршей" из регионов, которые будут вдохновляться примерами Днепра или Черкасс.