Минздрав Украины категорически не поддерживает местную власть Черкасс, которая 30 апреля фактически отменила карантин в городе, разрешив работу многих непродовольственных магазинов и летних террас кафе.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По словам главы Минздрава, всего в регионе выявлено 296 случаев коронавируса, из них 6 в течение последних суток. 9 пациентов с Covid-19 умерли, один из них в течение последних 24 часов. В ходе рабочего визита Степанов планирует посетить 4 больницы в регионе.

Что касается отмены в городе карантинных ограничений, министр категорически осуждает такое решение местной власти.

"Могут быть катастрофические последствия", - сказал Степанов, добавив, что оценку действиям власти дадут правоохранительные органы, так как под угрозу поставлены жизнь и здоровье людей.

В целом, по данным главы Минздрава, из 455 украинцев, у которых коронавирус выявили в течение суток - 37 детей, 91 медработник. С момента начала эпидемии в стране заболели 754 ребенка, 2 154 медработника. Всего выздоровело 1 413 человек, 272 случая оказались летальными.

Кроме того, Максим Степанов сообщил, что наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в таких регионах: Чернивецкая область - 96, Киев - 52, Ивано-Франковская область - 37. По данным главы Минздрава, в течение 24 часов в стране провели 6 942 ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 1 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 10 861 человека.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 1 мая в связи с пандемией коронавируса.