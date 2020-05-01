Украинские военные на Донбассе 29 апреля уничтожили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) транспортное средство противника, которое подвозило боеприпасы на позиции.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Поступали данные, что есть машина, которая подвозит туда боеприпасы, потому что часто начинались обстрелы и начинался огонь в нашу сторону. Это надо уничтожить. Каждая уничтоженная нами точка - это спасенная чья-та жизнь отца или сына в окопе", - говорится в заявлении пресс-центра ООС, связав ракетный удар с недавней гибелью в этом районе украинского военного.

Украинские военные также выложили видео ракетной атаки по транспортному средству.

Отметим, что видео было выложено вскоре после видеоконференции министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая прошла в пятницу. На этой встрече, помимо прочего, стороны договорились согласовать новую дату полного прекращения огня.

Как сообщала "Страна", в СБУ заявили о задержании группы "Немца", которая взрывала мосты на Донбассе.