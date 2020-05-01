Штаб ООС выложил видео ракетного удара по сепаратистам на Донбассе
Украинские военные на Донбассе 29 апреля уничтожили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) транспортное средство противника, которое подвозило боеприпасы на позиции.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Поступали данные, что есть машина, которая подвозит туда боеприпасы, потому что часто начинались обстрелы и начинался огонь в нашу сторону. Это надо уничтожить. Каждая уничтоженная нами точка - это спасенная чья-та жизнь отца или сына в окопе", - говорится в заявлении пресс-центра ООС, связав ракетный удар с недавней гибелью в этом районе украинского военного.
Украинские военные также выложили видео ракетной атаки по транспортному средству.
Отметим, что видео было выложено вскоре после видеоконференции министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая прошла в пятницу. На этой встрече, помимо прочего, стороны договорились согласовать новую дату полного прекращения огня.
Как сообщала "Страна", в СБУ заявили о задержании группы "Немца", которая взрывала мосты на Донбассе.