В Киеве с 1 мая по решению премьер-министра Дениса Шмыгаля начинают работу столичные рынки, однако Бессарабский рынок еще закрыт. Здесь проходят последние приготовления перед открытием.

Об этом "Стране" сообщил технический персонал рынка. "Пока нет письменно соответствующего направления от власти", - отметили здесь. Также по словам работников, на рынок приедет комиссия, будут рисовать разметку для дистанции, а сейчас персонал убирает на рынке, подготавливая его к работе.

Сотрудник полиции рассказал "Стране", что скоро на рынок приедет "Госпотребительская" служба и если все будет хорошо рынок будет работать.

Как сообщала "Страна", продовольственные рынки будут работать с проверкой температуры у посетителей и вирусными инспекторами. Если на рынках будут нарушены нормы, утвержденные Кабмином, предусмотрено наложение штрафов.

Ранее у мэра Киева Виталия Кличко сообщили, как будут открывать продовольственные рынки столицы после карантина.