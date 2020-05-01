В четверг, 30 апреля, в США десятки жителей штата Мичиган, часть из которых была вооружена, штурмовали Капитолий Мичигана. Они требовали не продлевать в штате ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Фотографию протестующих обнародовала в своем Twitter сенатор-демократ Дэйна Полеханки.

"Прямо надо мной кричат люди с винтовками. Некоторые из моих коллег, у которых есть пуленепробиваемые жилеты, носят их. Я никогда не ценила нашу охрану так высоко, как сегодня", - написала она.

В итоге законодатели Палаты представителей штата Мичиган отложили свое заседание, не приняв решение о продлении срока действия чрезвычайного положения. Это подготовило почву для судебной борьбы между губернатором Гретхен Уитмером и законодательной властью, возглавляемой республиканцами, пишет MLive.

Чрезвычайное положение в Мичигане истекло дня 30 апреля. Этот режим давал губернатору дополнительные полномочия для издания распоряжений во время чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее в американском штате Кентукки увеличился ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом после протестов, когда митингующие призвали к отмене введенных карантинных ограничений.