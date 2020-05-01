Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал "плохой историей" скандал вокруг ресторана "Велюр" "слуги народа" Николая Тищенко, который принимал вип-гостей во время карантина.

Об этом Тимошенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", видео обнародовано в YouTube.

"Это плохая история, потому что нет разницы, это ресторан народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный с ним. Есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно поддерживать эти решения, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета министров", - сказал Кирилл Тимошенко.

Тимошенко о скандале с Тищенко - с 58:45

Напомним, ресторан "слуги народа" Тищенко "Велюр" в центре Киева принимал вип-гостей, несмотря на карантин. Это стало причиной скандала.

Впрочем, сам Николай Тищенко заявил, что, по его мнению, скандал вокруг ресторана "Велюр" - это политический заказ, за которым стоит "приятная женщина", а сам он с 2018 года не является собственником этого ресторана.