В строящемся храме Вооруженных сил России демонтировали мозаику с изображением президента Владимира Путина. Сам Путин рынее называл свое изображение в церкви неуместным.

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники, близкие к членам художественного совета по строительству главного храма военных.

По их информации, мозаика, вызвавшая полемику в обществе, была демонтирована с учетом мнения руководства России. При этом уже создан эскиз мозаики, которая заменит демонтированный фрагмент. На эскизе изображено то же самое шествие. На месте, где были руководители России, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись "Крымская весна" заменена на надпись "Навеки с Россией". Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму.

Поэт и журналист Андрей Орлов в своем Facebook также рассказал о демонтаже мозаики. "Попросили по знакомству послать фотографа отснять сегодняшнее состояние мозаики. Звонит фотограф: был в храме, но рабочие говорят, что "начальство приказало все мозаики сбить, что уже и сделано", - пишет он.

В РПЦ разъяснили, что демонтаж мозаики с изображением президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ связан с мнением главы государства, передает РБК.

"Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно", - заявил настоятель храма епископ Клинский Стефан. Он также сказал, что точной даты открытия храма на данный момент нет.

"Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 мая, потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер. Точную дату не знает никто", - пояснил он.

Так выглядела почти законченная мозаика с Путиным.

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