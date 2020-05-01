Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 1 мая продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Житомирской области, где горят лесная подстилка и пни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Житомирской области все очаги пожаров в Олевском (вблизи с. Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи с. Повча), Овручском (вблизи с. Лучанки и с. Дубовый Гай) районах локализованы. "Открытого огня нет. Силы ГосЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пней и древесины", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории области привлекли 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГосЧС 100 человек личного состава и 31 единица техники.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и обязательного отселения также локализованы. "По состоянию на 7:00 1 мая подразделения ГосЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников", - отмечается в сообщении. К тушению привлечено 203 человек и 65 единиц техники, из них от ГосЧС 145 человек личного состава и 35 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщала "Страна", 30 апреля в Житомирской области снова вспыхнули лесные пожары.

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали, сколько территории сгорело и какие животные пострадали больше всего.