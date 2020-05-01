В Греции, где уже с 4 мая начнут постепенно снимать карантинные меры, планируют открыть все гостиницы, а массовый старт туристического сезона запланирован на 1 июля.

Об этом пишет Reuters.

Так, уточняется, что отели, работающие круглый год, смогут открыться 1 июня. Кроме того, министр туризма Греции Гарри Теохарис анонсировал, что в июле планируется возвращение туристов в страну.

"Этот сезон не будет таким, как в другие годы, я был бы дураком, если бы полагал, что это может измениться. Тем не менее, мы можем сделать многое, чтобы заново открыть туристическую экономику", - сказал Теохарис.

Туризм является основным источником дохода для Греции. В прошлом году в стране побывали 34 миллиона отдыхающих, что принесло стране 18 миллиардов евро, это около 10-12% общих доходов. Туристическая отрасль обеспечивает занятость примерно каждому пятому работнику.

Пассажирские перевозки в Греции на сегодня сократились на 90% для паромов, согласно данным Ассоциации пассажирских перевозок, и на 59% для внутренних и международных рейсов в марте, согласно данным Управления гражданской авиации.

Напомним, правительство Болгарии собирается открыть туристический сезон с 1 июля.