Европейская экономика сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года из-за вирусного карантина. По этой же причине экономика Испании может обвалиться на 12,4%, а Германии - на 7,5%.

По оценкам Международного валютного фонда, обвал в Евросоюзе будет более существенным, чем в США и Японии, а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира - Китай и вовсе избежит падения.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года. Такими темпами она упадет на 13% за год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.

Европейский центробанк допускает, что падение ВВП по итогам года достигнет 12% в странах обращения евро. В Еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза, и на них приходится 85% экономики ЕС, или 12 трлн из 14 трлн евро общего ВВП. "Скорость и глубина падения экономики беспрецедентны для мирного времени, - сказала глава центробанка Кристин Лагард. - Масштаб спада будет всецело зависеть от того, сколько продлится карантин и насколько успешными окажутся меры поддержки людей и бизнеса".

США отписали на антикризисные меры уже больше 3 трлн долларов, Европа - почти 2 трлн, а в целом, по самой предварительной оценке МВФ, на господдержку уже обещаны 8 трлн долларов. Это примерно десятая часть мирового ВВП.

В США - ведущую экономику мира - коронавирус пришел позже и навредил ей пока не так сильно, однако и здесь экономика обвалилась впервые за шесть лет: американский ВВП сократился на 1,2% в квартальном исчислении по сравнению с падением на 3,5% в ЕС.

По итогам года Европа еще больше отстанет от конкурентов. По оценкам Международного валютного фонда, обвал в Евросоюзе (минус 7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира - Китай и вовсе избежит падения (+1,2%).

В итоге при среднеевропейском темпе сокращения на 3,5% ВВП Франции упал на 5,8%, Испании - на 5,2%, а Италии - на 4,7%, причем для итальянцев это второй подряд квартал спада, то есть технически страна оказалась в рецессии.

Как сообщала "Страна", по прогнозам, в 2020 году ВВП Украины упадет на 4,2%.