Дональд Трамп прокомментировал видеоролики с НЛО, которые ранее опубликовал Пентагон. По мнению президента США, это "адское видео".

О реакции хозяина Белого дома сообщает CNN.

Отметим, что на этой неделе Пентагон официально выпустил три ролика с быстро движущимися неопознанными летающими объектами, их запечатлели при помощи инфракрасных камер. На двух роликах засняты военнослужащие, которые с восхищением реагируют на скорость предполагаемых НЛО.

"Мне просто интересно, правда ли это, - сказал Дональд Трамп, комментируя ролики. - Это адское видео".

Напомним, в 2017 году Минобороны США рассекретило еще одно видео с НЛО.

Также мы писали, что в Сенате США в прошлом году провели закрытое слушание по проблеме неопознанных летающих объектов.