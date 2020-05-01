В пятницу, 1 мая, в Украине возобновят работу 872 агропродовольственных рынка. Это решение принял премьер-министр Денис Шмыгаль 29 апреля. В Киеве возобновит работу "Столичный рынок", во Львове откроются все продуктовые рынки за исключением оптового рынка "Шувар", в Запорожье начнут работать "Центральный" и "Крытый", в Одесской области - Измаильский рынок.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров.

После проверки других рынков с положительным результатом, откроются и остальные. Cоблюдение карантинных норм будет контролировать Госпотребслужба. Но окончательное решение об открытии принимают местные власти.

Кроме того, возобновление работы возможно лишь при условии соблюдения санитарных норм как продавцами, так и покупателями. На каждом рынке должны быть не менее 2 инспекторов Госпотребслужбы, а так же осуществляться ежедневные внеплановые проверки.

Список рынков, которые откроют 1 мая:

В Киеве возобновит работу "Столичный рынок". На данный момент на рынке осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

Во Львове откроются все продуктовые рынки. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой на своей странице в Facebook, за исключением оптового рынка "Шувар". Он продолжал работать в обычном режиме. Также мэр Львова добавил, что ответственность за работу ложится на плечи каждого руководителя. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.

В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". Об этом сообщает пресс-служба на сайте городского совета. После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.

В Одесской областе в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок". Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко, сообщает издание "Бессарабия Inform".

Какие правила нужно соблюдать:

Должна быть регистрация агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

Чтобы посетить рынок, обязательно нужно быть в медицинской маске или респираторе;

Обязательно прохождение бесконтактного температурного скрининга;

На каждом входе и въезде на территорию рынка должны быть диспансеры с антисептиками;

Одновременно на территории в 10 кв.м. торговой площади должно находиться не более одного посетителя;

Продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров. Кроме того, торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

Каждые 3 часа нужно проводить дезинфекцию контактных поверхностей, всех помещений, а также стационарных торговых мест в конце каждого рабочего дня;

Возле территории рынка запрещается стихийная торговля;

Постоянное информирование посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

Также нужно соблюдать профилактические меры по распространению коронавирусной инфекции, а нарушения – оперативно устранять.

Если на рынках будут нарушены нормы, утвержденные Кабмином, предусмотрено наложение штрафов.

Как сообщала "Страна", работу рынков в Украине после открытия будут контролировать вирусные инспекторы.

Ранее мы писали, что руководители рынков Тернополя отказались открывать их, несмотря на разрешение от Кабмина.