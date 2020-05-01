Китайская сторона пока не дала согласия на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поучаствовать в расследовании возникновения коронавируса. Между тем, Пекин уже заявлял о недопустимости обвинений в адрес Китая во время проведения таких расследований.

Об этом заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа в интервью Sky News, пишет "Интерфакс".

ВОЗ делала такие предложения "Госкомздраву Китая и властям", однако не получила согласия. По его словам, в КНР ведется национальное расследование, но на данном этапе ВОЗ не пригласили присоединиться.

"Выявить источники происхождения вируса очень важно. Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного", - сказал Галеа.

По словам представителя ВОЗ, организация также не получила доступа к документам двух уханьских лабораторий, исследующих вирусы.

"Судя по всем имеющимся свидетельствам, коллеги ВОЗ по нашей трехуровневой системе убеждены, что вирус произошел из Уханя, но это естественный, а не искусственный вирус", – сказал Галеа.

Напомним, Трамп намерен отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.