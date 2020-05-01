По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Украине зафиксировано уже 10 861 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 30 апреля, этот показатель составлял 10 406 случаев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

В Украине 10 861 заразившихся коронавирусом (плюс 455 за сутки). 272 человека умерло (плюс 11). 1 413 выздоровел (плюс 175).

По данным ЦОЗ Минздрава, по состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 272 летальных, 1 413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев заражений.

Напомним, "Страна" ведет ежедневный онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются с коронавирусом.

Так же мы рассказывали, что российский премьер Мишустин подхватил коронавирус и отошел от дел.

Кроме этого мы сообщали, что Трамп не верит своей же разведке и говорит об уликах создания коронавируса в лаборатории Уханя.