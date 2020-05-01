Президент США Дональд Трамп рассказал, что видел доказательства о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя несмотря на то, что Офис директора Нацразведки США в тот же день опроверг искусственное происхождение коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Президент Дональд Трамп выступил вопреки официальному заявлению разведывательного сообщества США, заявив, что видел доказательства, которые придают ему "высокую степень уверенности", что новый коронавирус имеет происхождение из лаборатории в Ухане", - говорится в сообщении.

При этом глава Белого дома отказался детализировать, почему он так считает. Когда у президента спросили, знакомился ли он с документами, что вирус происходит именно из лаборатории, Трамп заявил, что "Да". Вместе с тем, когда журналисты спросили президента, уверен ли он в своих оценках, он заметил: "Я не могу вам этого рассказывать. Мне не позволено говорить с вами об этом".

Напомним, Дональд Трамп готовит глобальный пакет наказаний Китаю за коронавирус.

В США ждут появления вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года.