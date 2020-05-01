Экс-народный депутат и бизнес-партнер семьи министра внутренних дел Арсена Авакова Игорь Котвицкий в карантин посещает элитный бутик-ресторан и проводит встречи в 5-звездочном отеле.

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты выяснили, что Котвицкий во время карантина регулярно проводит встречи в отеле Hyatt, работа которого в соответствии с постановлением КГГА должна быть ограничена, и приезжает на территорию бутик-ресторана Sanahunt, который якобы работает только "на вынос".

В то же время в отеле официально говорят, что встречи у них проводить запрещено. Также Котвицкий регулярно наведывается в Министерство внутренних дел, но отказывается комментировать свои встречи, называя их "частными".

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Максим Степанов объяснил важность продления карантина в Украине.

При этом 59% украинцев готовы сидеть на карантине столько, сколько будет нужно.