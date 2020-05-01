"Кто же спорит, свезло дураку". Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Лидер знаменитой российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, для которого самой неприятной темой стала проблема аннексии Крыма, женился в четвертый раз. Причем тайно, и чувствует себя при этом музыкант вполне счастливым.
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
Музыкант объяснил, что не любит пиара, поэтому и не афишировал перемены в своем семейном статусе.
"Очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", - заявил Макаревич. Также он признался, что считает свою жизнь счастливой.
"Конечно, она счастливая, кто же спорит. Свезло дураку", - отметил Макаревич.
Как сообщала "Страна", Андрей Макаревич заявил, что Radiohead "сплагиатили" у него видеоклип.
Ранее 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице.