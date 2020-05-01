Лидер знаменитой российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, для которого самой неприятной темой стала проблема аннексии Крыма, женился в четвертый раз. Причем тайно, и чувствует себя при этом музыкант вполне счастливым.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Музыкант объяснил, что не любит пиара, поэтому и не афишировал перемены в своем семейном статусе.

"Очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", - заявил Макаревич. Также он признался, что считает свою жизнь счастливой.

"Конечно, она счастливая, кто же спорит. Свезло дураку", - отметил Макаревич.

Как сообщала "Страна", Андрей Макаревич заявил, что Radiohead "сплагиатили" у него видеоклип.

Ранее 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице.