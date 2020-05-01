Власти Соединенных Штатов работают над масштабным пакетом санкций против Китая за его якобы умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Администрация Трампа работает над долгосрочным планом наказание Китая сразу на нескольких фронтах из-за пандемии коронавируса", - заявили источник в Белом доме.

Сам президент Трамп и его окружение неоднократно обвиняли Пекин в недопустимых ошибках и попытках скрыть масштабы распространения эпидемии Covid-19. Однако на этот раз усилия США "выходят далеко за рамки стратегии избирательной кампании Трампа, уверяют источники.

При этом, по информации чиновников, в Вашингтоне рассматривают внедрение целого комплекса инструментов, в том числе, "санкций, отмены долговых обязательств США, а также разработкe новой торговой политики".

Один из членов администрации при этом отметил, что сейчас существует потребность запустить американскую экономику. "Мы должны быть осторожными относительно того, как это сделать. Однако мы найдем способ показать китайцам, что их действия являются достойными наказания", - пообещал анонимный чиновник.

Как сообщала "Страна", президент США не будет переносить дату выборов президента США, назначенную на 3 ноября.

Ранее Трамп заявил, что коронавирус покинет США и самоуничтожится.