Российский премьер-министр Михаил Мишустин, к слову не так давно назначенный, оказался инфицирован коронавирусом. И теперь не сможет исполнять свои обязанности.

Правительство РФ на время больничного Мишустина возглавил вице-премьер Андрей Белоусов.

"Страна" рассказывает, что известно о болезни главы российского Кабмина и его временном, как утверждается, сменщике.

Мишустин и коронавирус

О своей болезни премьер доложил президенту Владимиру Путину онлайн.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег", - заявил Мишустин.

"То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Вы человек активный. Хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор", - ответил ему Путин.

Президент заявил, что Мишустин будет и далее принимать решения, соответствующие его посту. "Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься", - заверил Путин, пожелав премьеру выздоровления.

"В больнице когда окажетесь, позвоните мне - жду вашего звонка", - сказал ему президент. Мишустин после этого призвал на майские праздники всех оставаться дома.

Отметим, что на видеоконференции российский премьер не выглядел заболевшим. Однако слова Путина о больнице наводят на мысль о том, самоизоляция будет, видимо, не в домашнем режиме.

Ранее российский журналист Алексей Венедиктов писал у себя в телеграм-канале, что у премьера температура 39. "У Мишустина 39 температура", - написал Венедиктов.

Кого заразил Мишустин?

Сейчас в России проверяют всех, с кем контактировал премьер-министр. Но интересно, когда он последний раз виделся с президентом.

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист "Комсомольской прады" Дмитрий Смирнов, последняя личная встреча Мишустина и Путина проходила 24 марта.

В этот день премьер и президент встречались с тем самым вице-премьером Андреем Белоусовым, который на время займет место Мишустина.

Как пишет Смирнов, сам премьер контактировал только с сотрудниками протокола и специалистами по видеосвязи. Отметим, что российских чиновников первого порядка тестируют регулярно, поэтому вряд ли Мишустин долго был инфицирован.

Отметим, что не так давно президент РФ общался с заболевшим коронавирусом главврачом больницы "Коммунарка" Денисом Проценко. В Кремле говорят, что Путин не заразился и здоров.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что увольнять Мишустина из-за коронавируса никто не будет (ранее об этом писали некоторые СМИ).

Кто такой Андрей Белоусов

Путин также утвердил кандидатуру Андрея Белоусова на и.о. премьера. Разберемся, кто это такой.

Белоусов - глава совета директоров Российских железных дорог. Известный в России ученый-экономист, имеет статус академика. Считается, что он предсказал экономический кризис 2008 года.

На госслужбу попал в 2006 году - начал работать в Минэкономики. Позже отвечал за вопросы государственных инвестиций. При премьере Медведеве стал министром экономразвития. В 2013 году стал помощником Путина по экономическим вопросам.

Был главой "Роснефти". В Кабмине Мишустина - первый зам, а также, как говорилось, глава РЖД.