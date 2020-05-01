Подача документов в вузы для студентов, претендующих на контрактные места, будет дистанционной, для тех, кто претендует на бюджетные места, - лично или по почте в то время, как ВНО в Украине может пройти в сентябре.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время брифинга, как передают "Украинские новости".

"Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места, мы делаем полностью дистанционную подачу таких документов", - сказал он.

Стадный отметил, что для абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджетные места, будет продлен период приема документов для подачи оригинальных документов с помощью почты. Также будет возможность личной подачи документов, но при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Он отметил, что в случае с абитуриентами, претендующими на бюджетные места, важно иметь оригиналы документов, подписанные ими, чтобы позже не было претензий.

Как сообщала "Страна", учебный год в Киеве будет окончен дистанционно, без последнего звонка и выпускных балов.

Напомним, абитуриентам из Крыма и Донбасса нужно обратиться в специальные образовательные центры во время поступления в вузы Украины на карантине.