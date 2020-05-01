Известная российская певица Надежда Бабкина благополучно перенесла заболевание Covid-19 и уже покинула больницу.

Об этом она написала в соцсети и поблагодарила власти Москвы и медперсонал за свое лечение.

"Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту.



Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день.



Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и руководителю московского департамента здравоохранения - Алексею Ивановичу Хрипуну.

Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление.

Берегите себя и свое здоровье", - написала Бабкина.

Ранее "Страна" сообщала о том, когда зараженный коронавирусом премьер Мишустин встречался с Путиным в последний раз.