Украинцев предупредили о предстоящих дождях с грозами. В начале рабочей недели жителей страны ожидает влажная, но не всегда холодная температура.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, 4 мая Украину накроет волна кратковременных дождей, а в некоторых местах, и град.Ветер ожидается северо-западный, со скоростью от 15 до 20 м/с. Что касается Житомирской и Винницкой областей, температура будет держаться на уровне 14-19 градусов и до 26 градусов на Востоке страны.

В столице ночью будут продолжаться дожди с северо-западным ветром, 5-10 м/с. Это приведет к температуре от 11 до 13 градусов ночью и от 18 до 20 - днем.

В пятницу в большинстве областей, кроме западных, будет продолжаться небольшой дождь, ветер сохранится на уровне 5-10 м/с. На Западе ожидается температура на уровне 3-8 градусов ночью и 11-16 днем. В остальных частях Украины будет 7-12 градусов тепла ночью и 17-22 днем.

В ночь с 5 на 6 мая в Киеве ожидается небольшой дождь, как и ночью. Ветер прогнозируют северо-западный, от 5 до 10 м/с. Температуру стоит ожидать не выше 10-12 градусов ночью и 16-18 днем.

В то же время, Центральная геофизическая обсерватория отмечает, что самая низкая температура 4 мая в украинской столице была зарегистрирована в 2018 году - тогда температуре опустилась до 30,1 градуса. Самая же холодная температура в этот день была в 1965 году - тогда показатели опустились до 0,6 градусов.

Напомним, в начале мая в Киеве обещают периодические кратковременные дожди с грозами. В первые майские выходные 2-3 мая потеплеет до +21...+23, потом температура немного опустится и 5-6 мая возможны затяжные дожди

Как сообщала "Страна", эксперты составили полный лунный календарь на май и сообщили о предстоящих магнитных бурях.