В Германии, правительство которой планировало ослабить карантин с 4 мая, регистрируют повышение показателей заболеваемости коронавирусом несколько дней подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Так, четвертый день подряд показатели заболеваемости продолжают расти. За последние сутки COVID-19 заразилось 1 478 немцев. Однако в целом уже около 75% человек, составляющих статистику заболеваемости, вылечились от коронавируса.

Всего в Германии известно о 159 119 случаях заражения, из них 6 288 скончались.

Напомним, в Германии приняли решение продлить карантинные ограничения на иностранные путешествия, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Германии начали проводить первые клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции. На данный момент действует около 150 проектов, призванных создать препарат для борьбы с Covid-19. Испытания в Германии проведут на людях. По данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, в исследованиях примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.