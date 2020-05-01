Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении руководству ООО "Оптимумспецдеталь", которое было замешано в разворовывании бюджетных средств при закупках запчастей для украинских военных машин, уклонении от уплаты налогов на 49 млн гривен. Они не заплатили их при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром". Также в обвинении говорится о легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.

"О подозрении сообщено Андрею Рогозе и Виталию Жукову", - сказал собеседник.

При этом сыну бывшего первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, который ранее носил фамилию Свинарчук, о подозрении не сообщалось.

По данным НАБУ, в целом 29 апреля НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу "Оптимумспецдетали". Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в течение 2015-2017 годов подозреваемые с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. Всего было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.

В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых, 25,77 млн гривен составляет налог на добавленную стоимость, 23,57 млн гривен - налог на прибыль, которые в дальнейшем были "отмыты" подозреваемыми в уголовном производстве (и использованы по своему усмотрению).

Напомним, в начале 2019 года журналисты передачи "Наші гроші з Денисом Бігусом" установили, Андрей Рогоза, Виталий Жуков и сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (бывшего Свинарчука), Игорь разворовывали бюджет на оборону.

Установлено, что их фирма доставляла контрабандным путем из России запчасти для БТР и продавала их по завышенным ценам украинским оборонным заводам, так, по данным журналистов, "Укроборонпром" в 7 раз переплатил за высотомеры из РФ.