Популярный венгерский фестиваль Sziget или "Остров свободы" заявил об отмене развлекательных мероприятий в этом году, вслед за немецком "Октоберфестом".

Об этом сообщается на сайте организаторов фестиваля.

Так, после того, как правительство Венгрии продлило запрет на скопления людей до 15 августа в попытке противостоять распространению коронавируса, организаторы фестиваля решили сообщить об отмене мероприятия в этом году.

"Согласно этому официальному постановлению, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival в этом году не состоится. Мы сердечно благодарим вас за поддержку Sziget 2020 и будем рады продолжить сотрудничество в новом сезоне, учитывая все предыдущие договоренности и идеи! А пока мы просим вас остановить все Sziget-активности, запланированные на этот период", - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас организаторы разрабатывают инструкцию для тех, кто уже успел купить билеты на фестиваль в этом году.

Фестиваль Sziget ежегодно проводится в Венгрии вот уже 28 лет на острове Обуда. Мероприятие включает в себя множество концертов разнообразных жанров, цирковые, театральные представления и примеры художественного искусства. Каждый год его посещают около полумиллиона человек.

Напомним, пока в УЕФА разрабатывают планы возобновления национальных чемпионатов и еврокубков, другие спортивные организации отменяют свои международные соревнования. Так, Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса на континенте. Легкоатлетический Евро должен был пройти в течение пяти дней, с 25 по 30 августа в Париже.

Как сообщала "Страна", официально отменен песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в голландском Роттердаме.