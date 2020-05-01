Михаил Мишустин не уйдет в отставку после окончания больничного. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. Премьер ушел на больничный, а исполняющим обязанности главы правительства стал Андрей Белоусов. Но увольнять Мишустина с должности не собираются. 

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Своим комментарием Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин может покинуть свою должность после лечения.

"Это ерунда", - заявил Песков агентству.

Ранее "Страна" писала, что стало известно, когда зараженный коронавирусом премьер Мишустин встречался с Путиным в последний раз

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