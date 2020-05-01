Если снять карантинные ограничения в Украине, когда насчитывается более 10 тысяч больных коронавирусом, то страну накроет вторая волна заражений.

Об этом Reuters заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - сообщил он.

По словам Степанова, даже после снятия большинства карантинных ограничений, останутся некоторые запреты, связанные с личной гигиеной, обязательным использованием средств индивидуальной защиты, рукопожатий и прочего.

Больше всего глава Минздрава обеспокоен ситуацией с заражениями среди врачей - болеют коронавирусом примерно одна пятая часть всех медиков.

"В целом, заболеваемость медицинских работников - моя самая большая головная боль. И я очень переживаю по этому поводу", - добавил Степанов.

Напомним, в Черкассах приняли решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, уже буквально с сегодняшнего числа.

Как сообщала "Страна", большинство украинцев готовы к тому, что карантин могут продлить. Почти 60% согласились соблюдать карантинные меры столько, сколько будет нужно.