Чтобы в России можно было начинать процесс снятия некоторых карантинных ограничений, темпы распространения болезни должны сильно снизиться.

Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает "РИА Новости".

"Момент, когда один больной заражает менее одного человека (в среднем) указывает, что эпидемия пошла на спад", - заявила она.

Накануне ВОЗ в России допустила, что вскоре карантинные ограничения в стране можно будет начать отменять. Это случится, если темпа распространения коронавируса в стране будут заметно снижаться.

Напомним, в России, которая находится на восьмом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, за сутки 29 апреля Covd-19 обнаружили у 7 009 человек, это рекордный прирост инфицированных за все время эпидемии.

Как сообщала "Страна", российское правительство продлило на неограниченный срок продлило запрет на въезд в страну иностранцам, который действует с 18 марта.