Коронавирус: 10 тысяч больных и бунт регионов против карантина

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Украине снова ухудшилась. Вчера было объявлено, что за предыдущий день выявлено 540 случаев болезни, и общий показатель по стране превысил 10 тысяч человек.

Если исходить из заявлений правительства, такие показатели в последний день апреля означают, что об окончании карантина не стоит говорить до конца мая. Ведь прохождение пика означает, что количество больных должно уменьшаться в течение десяти дней подряд, а нисходящая статистика – это тогда, когда количество выздоровевших за день превышает количество выявленных случаев (именно в такой ситуации можно гарантировать, что нагрузка на больницы не увеличится). Но на данный момент даже о первом варианте говорить невозможно, не говоря уже о втором.

Однако, хотя статистика и говорит о том, что до окончания карантина далеко, он уже по факту сходит на нет. Правительство на данный момент разрешило только работу рынков (да и то – со сложной процедурой их перезапуска), а отдельные регионы уже решили продемонстрировать децентрализацию в действии.

Впереди всех – Черкассы, которые, не дожидаясь решения правительства, уже со вчерашнего дня разрешили работу непродовольственных магазинов, парикмахерских, мастерских, рынков, летних площадок кафе, спортплощадок, парков и аттракционов на них. В общем, вместо первого этапа, анонсированного премьером на 12 мая, Черкассы перескочили сразу на третий.

Список разрешенного со вчерашнего дня в Днепре скромнее, но и в него вошла работа общепита на вынос (а там, где на вынос, по факту откроется и все остальное). В Киеве Виталий Кличко продолжает запрещать все, но даже здесь, уже вообще без всяких разрешений, начали работать отдельные точки общепита.

Все это делается не от хорошей жизни. Те же власти Черкасс вовсе не горят желанием портить отношения с центральной властью, но Киев за 200 километров и, к тому же, отрезан из-за отсутствия междугородного транспорта, а местные предприниматели под боком и уже доведены до такого состояния, что могут пойти штурмом на горсовет. Так что выбор очевиден.

Вообще, следует отметить, что точно так же, как изоляция стран друг от друга изменит внутреннюю структуру промпроизводства, так и изоляция регионов друг от друга изменит политическую карту Украины. Местные власти уже начали понимать, что от собственного населения они зависят больше, чем от Киева, – и это станет началом настоящей (а не навязанной по рецептам из центра) децентрализации.

Те, кто сегодня плюет на распоряжения столицы о карантине, завтра может наплевать на распоряжения о языке. А послезавтра вообще будет принимать только те решения, которые не вызывают отторжения у жителей региона. Все это вполне реально, учитывая тот факт, что карантин в той или иной мере может длиться годами.

Пациентов психбольниц выгонят на улицы?

Сотрудники психиатрической больницы протестуют против медреформы. Фото: facebook.com

Если позавчера министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о критической ситуации с лечением туберкулеза, вызванной началом второго этапа медреформы, то вчера выяснилось, что такая же критическая ситуация у нас и с психиатрией.

Медики клинической больницы "Психиатрия" обратились к международной общественности, сообщив, что из-за введения второго этапа реформы 30% сотрудников психиатрических клиник будут уволены, часть палат закроют, денег на больных будут давать в два раза меньше, из-за чего сократятся и зарплаты медперсонала.

Конечно, психические болезни – это не туберкулез, они не передаются по воздуху, однако если, как говорят врачи, значительную часть придется выгнать на улицу, где те будут голодать, это создаст не только угрозу для их жизни, но и угрозу для безопасности окружающих.

И тут возникает вопрос: неужели те, кто планировал медреформу и выделение всего 30% средств предыдущего года на психиатрию, не понимали, к чему это приведет? Или они ничего не понимали, когда срезали наполовину бюджеты тубдиспансеров?

Можно не сомневаться, что понимали. Тем более что специалисты предупреждали буквально обо всем, что начало происходить с 1 апреля. Однако их это не интересовало.

Все это напоминает гайдаровские реформы 1992 года в России, которые проходили по западным рецептам без учета последствий для населения. Тогда Егор Гайдар побыл премьером меньше года – и понадобился Виктор Черномырдин, чтобы спасти то, что успели разрушить реформаторы. А сколько наша медицина еще будет подопытным кроликом для "супрунят"?

"Антиколомойский" закон отдали банковскому комитету – срезать правки



Профильный комитет рекомендовал Раде принять во втором чтении антиколомойский законопроект. Фото: "Страна"

Парламент вчера собрался в очередной раз – теперь для того, чтобы запустить специальную процедуру прохождения "антиколомойского" закона через парламент. Далось это без проблем: в "Слуге народа" мобилизовали все резервы и наскребли 213 голосов – что неожиданно много, учитывая тот факт, что группа Игоря Коломойского за это решение по понятным причинам голосовать не могла. А оставшимися голосами подсобили "Голос" Святослава Вакарчука и группа "Довира", ставшая главным сателлитом власти в парламенте.

Так что проект закона о банках вместе с 16 тысячами его правок теперь может выноситься на голосование по новой процедуре, без рассмотрения всех правок, что, по идее, должно значительно ускорить процесс его принятия.

Заплатят ли Штаты миллиард за Украину?



Украина должна заплатить больше миллиарда по долгам в мае. Фото: Національний банк України

Между тем, закон нужен именно в мае. Как сообщили вчера СМИ, на начавшийся месяц приходится первый в этом году пик платежей по внешним долгам: до начала лета Украина должна заплатить 1,1 млрд долларов.

Из этой гигантской суммы почти все (то есть миллиард плюс проценты) – это оплата еврооблигаций, которые еще в мае 2015 года взяло правительство Арсения Яценюка. Облигации выпускались под госгарантии США, поэтому проценты по ним были действительно низкими – 1,86% годовых. Однако тот миллиард давно раздерибанили и забыли, а отдавать надо сейчас. Но отдавать нечем.

Единственная надежда правительства на МВФ, который, как уже сказано, ждет принятия "антиколомойского" закона. Правда, параллельно миссия фонда еще и шантажирует власть, требуя не допустить увольнения главы НАБУ Артема Сытника, да и нынешний вариант бюджета в фонде не слишком приветствуют. В общем, есть немало причин, по которым может оказаться, что транш от МВФ задержится по дороге в Украину на неопределенный срок. И что тогда делать?

Хотя, собственно, выход заложен в самих условиях, под которые евробонды размещались. Делалось это под государственные гарантии Штатов – так почему бы данными гарантиями не воспользоваться?!

Ведь Вашингтон – стратегический союзник, который указывает Киеву, каких чиновников можно снимать, а каких нет, который усеял всю территорию Украины биологическими лабораториями и определяет для нашей страны нормы демократии. Так пусть союзник и оплачивает свои гарантии. Тем более что для Федеральной резервной системы, напечатавшей 200 миллиардов долларов для поддержки населения во время карантина, лишний миллиард будет, по сути, незаметным.

Комиссия по взрывам в Балаклее: беспилотник или сокрытие хищений



В Балаклее возле военных складов загорелся сухостой, фото: twitter.com-nakipelotv

Еще один вопрос, который вчера рассматривал парламент – это результаты деятельности временной следственной комиссии Рады по взрывам на складах боеприпасов, которые сотрясали страну в 2016-18 годах. Работу комиссии продлили, поскольку она все еще работает над самым резонансным пожаром – в Балаклее, где, как озвучил глава комиссии Давид Арахамия, государство потеряло 10 млрд долларов.

Причем Арахамия дал понять, что основной версией комиссия видит подрыв боеприпасов с целью скрыть хищения. Он сказал, что взрывы произошли сразу после аудита Министерства обороны, который выявил недостачу снарядов на 560 млн гривен.

Если комиссия копнет глубже, она узнает, что семьи руководителей воинской части, охраняющей склад, эвакуировались из своих квартир еще до начала пожара, а также о том, как бесконтрольно снаряды вывозились в сторону Донецкой области во время дебальцевского котла, и о многом другом, что делает крайне сомнительной все еще звучащую версию о "российском беспилотнике".

Похоже, комиссия не намерена ради политической конъюнктуры искажать факты, и они станут известны обществу. Но желательно бы еще назвать тех лиц, которые давали команду вывозить боеприпасы в 2015-м – и тогда станет ясно, кто же решил уничтожить 10 миллиардов долларов, чтобы уйти ответственности за 560 млн гривен.