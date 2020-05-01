Премьер-министр России Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, не встречался с Владимиром Путиным больше месяца. Последний раз лично Мишустин виделся с президентом России 24 марта.

Об этом сообщил в Telegram-канале "Пул N3" корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

По его информации, глава государства, премьер, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов встречались на совещании по экономическим вопросам.

Ранее был определен круг контактов Мишустина на работе. С начала эпидемии коронавируса приезжал на работу в Дом правительства. Доступ в кабинет премьера имели только сотрудники протокола и специалисты, обеспечивающие качество видеосвязи.

Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Российской Федерации проинформировал Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как пришли результаты в беседе по видеоконференции. Мишустин заявил, что он давно самоизолиовался и ограничил контакты еще до того, как стало известно о болезни.

Также мы рассказывали, что после сообщения о заражении премьера Путин подписал указ о о назначении Андрея Белоусова и.о. главой правительства России. Мишустина же Путин попросил позвонить из больницы.