Украинцам показали карту распространения коронавируса по областям страны на 30 апреля. Общая численность больных COVID-19 перевалила за 10 тысяч человек.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 417 случаев (127 выздоровели)

Волынская область - 280 случаев (60 выздоровели)

Днепропетровская область - 347 случаев (23 выздоровели)

Донецкая область - 68 случаев (10 выздоровели)

Житомирская область - 374 случая (21 выздоровел)

Закарпатская область - 419 случаев (48 выздоровели)

Запорожская область - 243 случая (62 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 862 случая (72 выздоровели)

Киев - 1 401 случай (75 выздоровели)

Киевская область - 664 случаев (73 выздоровели)

Кировоградская область - 391 случай (100 выздоровели)

Львовская область - 430 случаев (77 выздоровели)

Луганская область - 33 случая (4 выздоровели)

Николаевская область - 126 случаев (5 выздоровели)

Одесская область - 277 случаев (15 выздоровели)

Полтавская область - 203 случая (21 выздоровел)

Ровенская область - 637 случаев (59 выздоровели)

Сумская область - 102 случая (57 выздоровели)

Тернопольская область - 779 случаев (78 выздоровели)

Харьковская область - 249 случаев (20 выздоровели)

Херсонская область - 111 случаев (35 выздоровел)

Хмельницкая область - 82 случая (20 выздоровели)

Черкасская область - 290 случаев (60 выздоровели)

Черновицкая область - 1 571 случай (110 выздоровели)

Черниговская область - 50 случаев (6 выздоровели).

Всего в Украине известно о 10 406 подтвержденных случаях коронавируса, из них 540 - за последние сутки. На стационаре находится 7 192 человека, к аппарату ИВЛ подключены 138 пациентов.

261 украинец умер от осложнений коронавируса, 1 238 уже выписаны после успешного повторного прохождения теста на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано уже 10 406 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 29 апреля, этот показатель составлял 9 866 случаев. Новых эпизодов за сутки - 540.

Как сообщала "Страна", в Китае ученые выяснили, что у пациентов, перенесших Covid-19, коронаврус может оставаться глубоко в легких и после выздоровления. Используемые методы тестирования в таком случае не позволяют выявить наличие вируса.