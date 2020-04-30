Специалисты Управления Гоструда в Херсонской области рассказали о преимущественном праве работника на оставление на работе при сокращении.

Об этом говорится в сообщении Управления.

Так, пунктом 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ предусмотрена возможность увольнения работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения, численности или штата работников.

В соответствии со статьей 42 КЗоТ при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

При равных условиях производительности труда и квалификации преимущество в оставлении на работе предоставляется следующим работникам:

- семейным - при наличии двух и больше иждивенцев;

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

- работникам с длительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации;

- работникам, которые учатся в высших и средних специальных учебных заведениях без отрыва от производства;

- участникам боевых действий, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

- авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рационализаторских предложений;

- работникам, получившим на данном предприятии, в учреждении, организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;

- лицам из числа депортированных из Украины, в течение пяти лет, со времени возврата на постоянное место жительства в Украину;

- работникам из числа бывших военнослужащих срочной службы и лиц, проходивших альтернативную (невоенную) службу, - в течение двух лет со дня увольнения их со службы.

По общему правилу о расторжении трудового договора с работником собственник или уполномоченный им орган обязан под расписку предупредить работника лично не позже чем за два месяца до увольнения, одновременно предложив работнику другую работу на этом же предприятии.

Если же работник, подлежащий увольнению, не соглашается на предложенную ему работу, дальнейшее свое трудоустройство он осуществляет самостоятельно или через государственную службу занятости. В указанную службу владелец или уполномоченный им орган обязан предоставлять информацию о последующем высвобождении работников с указанием их профессий, специальностей, квалификаций и размера оплаты труда.

Статья 42-1 КЗоТ предусматривает, что работники, уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения, организации), в течение одного года с момента увольнения имеют право на заключение трудового договора, в случае если собственник или уполномоченный им орган принимает на работу работников аналогичной квалификации.

Часть вторая статьи 40 КЗоТ предусматривает, что увольнение работников в связи с изменениями в организации производства и труда, с несоответствием работника занимаемой должности, восстановления на работе работника, ранее выполнявшего данную работу, допускается только в случае, когда работника невозможно перевести по его согласию на другую работу.

Также не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности (кроме увольнения по пункту 5 этой статьи - неявка на работе в течение больше четырех месяцев подряд в результате временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании), а также в период нахождения работника в отпуске.

Это правило не распространяется на случай полной ликвидации предприятия, учреждения, организации (часть третья статьи 40 КЗоТ).

В отдельных случаях для увольнения работника необходимо предварительное согласие выборного органа (профсоюзного представителя) первичной профсоюзной организации, членом которой является работник.

Такими случаями являются:

- изменения в организации производства и труда, в том числе реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации, сокращение численности или штата работников (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения, организации);

- выявленное несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе;

- систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка;

- прогул; длительная неявка на работу; появление на работе в нетрезвом состоянии;

- виновные действия работника, непосредственно обслуживающего денежные, товарные или культурные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны собственника или уполномоченного им органа;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

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