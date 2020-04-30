Вопрос с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который считает, что фракция "Голос" - лучшая в Раде, решится в ближайшее время. Станет известно, на какую должность назначат Саакашвили.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 30 апреля.

"Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами", - сказал он.

При этом Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не желает видеть Саакашвили в Кабинете министров.

"У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности", - заверил он.

Замглавы ОП также указал, что "не все должности требуют голосования в Верховной Раде". При этом Тимошенко подчеркнул, что если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили на определенную должность, то "голоса под это есть".

Ранее "Страна" рассказывала, что голосов за назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам хватает, но ему нашли другой формат работы в украинской власти.

Также мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабинет Министров.