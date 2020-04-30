Украинцам рассказали о том, какие средства индивидуальной защиты лучше выбрать и чем они отличаются.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Так, средства индивидуальной защиты (СИЗ) разделяют на типы в зависимости от того, какой тип взаимодействия с больным коронавирусом пациентом запланирован. Если средства для защиты слизистых оболочек, дыхательных путей, кожи и одежды. Все СИЗ должны соответствовать государственным стандартам.

Костюм биобезопасности

Мягкий и легкий, с проклеенными или сваренными(герметичными швами, с трикотажными манжетами на рукавах или петлями для пальцев, антистатической обработкой и должен сочетаться с другими СИЗ. Также он должен быть водостойким, светлого цвета, с длинными рукавами и длиной до щиколоток. Его надевают с бахилами, чтобы защитить кожу и одежду от биологических выделений пациента во время аэрозольно-генерирующих процедур, дезинфекции или, во время близкого контакта с инфицированным COVID-19 человеком.

Халат изоляционный медицинский одноразовый

Мягкий и легкий, с проклеенными или сваренными герметичными швами, с трикотажными манжетами на рукавах или петлями для пальцев, антистатической обработкой и должен сочетаться с другими типами СИЗ. Халат должен быть водостойкий, светлого цвета, с длинными рукавами и длиной до середины икр, с ремешками, которые фиксируются на талии и шее. Как и костюм, халат надевают, чтобы защитить кожу и одежду от биологических выделений пациента во время аэрозольно-генерирующих процедур, дезинфекции или во время близкого контакта с зараженным.

Хирургические маски

Изготовлены из гипоаллергенного нетканого материала без запаха. Внешняя и внутренняя поверхности должны быть разного цвета, на резинках, с фиксатором на переносице. Маски не должны препятствовать свободному дыханию.

Респираторы класса защиты FFP2 и выше

Респираторы предназначены для защиты от мелкодисперсных загрязнений. Респиратор должен быть изготовлен из нетканого фильтрующего материала, быть оснащен носовым зажимом (носовой клипсой) и носовым обтюратором. Внутренняя часть респиратора должна быть изготовлена ​​из мягкого гипоаллергенного нетканого материала.

Защитные очки

Непрямая вентиляция. Прозрачные пластиковые линзы с покрытием от запотевания и царапин. Регулируемые ремешки обеспечивают прочное закрепление. В качестве альтернативы может быть гибкая рамка, легко адаптируется ко всем контурам лица и размещаться с равномерным давлением. Защитные очки для многократного использования должны быть устойчивы к очистке и дезинфекции.

Защитный щиток

Должен полностью закрывать лицо, в частности, по бокам и по длине. Изготовлен из прозрачного пластикового материала с покрытием от запотевания и царапин. Регулируемый ремешок нужен для плотного прилегания к голове и удобного ношения. Защитный щиток должен быть устойчивым к очистке и дезинфекции.

Перчатки неопудренные из нитрила

Имеют длинный манжет, перчатки без талька, нитриловые, эластичные, для одноразового использования, являются универсальными.

Кто должен обеспечивать медицинских работников средствами индивидуальной защиты?

Лечебное учреждение, в котором они работают. Согласно приказу Министерства социальной политики от 29.11.2018 №1804 "Об утверждении минимальных требований безопасности и охраны здоровья при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте", пункт 1, раздел 2.

Какие дезинфекционные растворы эффективны против вируса?

Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства со специфической активностью против РНК-содержащих липофильных вирусов. Характеристика определяется при государственной регистрации средства. Следует соблюдать концентрации дезинфектора и времени воздействия, которое рекомендовано производителем. Против коронавируса SARS-CoV-2 эффективны хлорсодержащие средства, перекись водорода и дезинфекторы с содержанием спирта не менее 60%.

Кого в учреждениях здравоохранения следует обеспечивать респираторами в первую очередь?

Респираторы класса защиты FFP2 и выше в лечебном учреждении, оказывающего медицинскую помощь больным COVID-19, должны использовать медицинские работники, привлеченные к аэрозоль-генерирующим процедурам: сотрудники реанимационных и патологоанатомических отделений, палат интенсивной терапии.

Врачи наглядно показали, как правильно пользоваться разными средствами индивидуальной защиты. Видео: Facebook / ЦОЗ

Напомним, в связи с эпидемий коронавируса Центр общественного здоровья объяснил, как надо правильно надевать респиратор и перед его использованием проводить специальный тест.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заед Аль Нагайяном и поблагодарил его за помощь с индивидуальными средствами защиты.