В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев COVID-19, из них сразу 11 - в Кривом Роге.

Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация.

"По два лабораторно подтвержденных случая - в Покрове, Днепре и Первомайске", - сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

Всего в области по состоянию на 30 апреля подтверждено 364 случая коронавируса. 23 пациента выздоровели.

Как сообщалось ранее, что разведка США официально опровергла искусственное происхождение коронавируса.

Разведывательное сообщество также соглашается с широким научным консенсусом, что вирус Covid-19 не был создан человеком или генетически модифицирован, а появился в результате мутации.

Также мы писали, что самая высокая смертность от коронавируса зафиксирована в Ивано-Франковской и Кировоградской областях.