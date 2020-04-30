Синоптик Наталья Диденко, которая предупредила о дождях и грозах в Киевской и Житомирской областях, рассказала, как циклон принесет дожди и грозы на значительную территорию Украины. По словам синоптика, будет дождить на севере и западе Украины, может дойти до Винницкой и Одесской области. В других регионах будет сухо.

Об этом синоптик рассказала на своей странице в Facebook.



"1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятны в Закарпатье, на Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщин", - пишет синоптик.

Районы, которые не вошли в этот перечень будут без существенных осадков.

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях будет умеренной, +15...+20 градусов. А в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, +20...+24 градуса.

"В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами +13...+16 градусов. На Луганщине - почти лето, до +26 градусов", - пишет Диденко.

В Киеве 1 мая ожидается около +17 градусов. Осадки маловероятны, ветер с юга перейдет на северный. 2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник ощутимо похолодает.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что тепло в Украине задержится, но дожди и грозы продвинутся вглубь страны.

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