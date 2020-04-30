В Минздраве рассказали, что в группе риска смерти от коронавируса находятся люди от 50 лет. При этом, после 80 лет риск летального исхода падает.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Количество летальных случаев среди мужчин немного превышает смертность среди женщин, однако большинство умерших - люди в возрасте после 50 лет. Около 70% умерших от коронавируса имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, легкими и печенью. Не менее опасны неврологические заболевания и ожирение.

Отмечается, что общий процент смертности от коронавируса в Украине - 2,5%. 62% умерших лечились при помощи аппарата искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.





В среднем от первых симптомов до смерти пациента проходит около 13 дней, с момента госпитализации - около 7 дней.

Напомним, эксперты ВОЗ объяснили огромную разницу в смертности от коронавируса в разных странах.

Как сообщала "Страна", большинство смертей от коронавируса в Украине приходится на пациентов возрастом от 50 до 70 лет.