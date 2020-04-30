Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей Киевской и Житомирской области о надвигающихся грозах.

Так, по ее словам в соцсети Facebook, грозы уже "ходят по Житомирской области и идут на Киевщину".

"Спать вам не просто так хочется", - написала Наталья.

"Грозы уже ходят по Киевской области", - написала она в соцсети чуть позже.

Ранее сообщалось, что синоптики отметили продолжение тепла в Украине, но с дождями и грозами.

Также мы писали, что в первый день мая большую часть Украины зальет дождем.

Если посмотреть карту, ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-10 градусов. А в дневные часы воздух прогреется до +16-25 градусов. Дожди и грозы в некоторох районах запад, в центре, на севере и части юга страны несколько остудят температуру воздуха. А вот в регионах, куда дождь еще не доберется (восток, часть юга и юго-восток) будет по-летнему жарко - до +25, на Волыни, Ровенщине, в Тернопольской и Хмельницкой областях - до + 18.