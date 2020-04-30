На Лыбидской площади (области между ул. Дружбы Народов и ул. Голосеевским) будут устанавливать современное барьерное ограждение типа Vario Guard, в связи с чем будет перекрываться дорога.

Эта часть Лыбидской площади - место концентрации ДТП. Имеют место частые лобовые столкновения, пояснили в КГГА.

"Барьерное ограждение значительно уменьшит аварийность на этом участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ по монтажу ограждения движение будет частично ограничено крайними левыми полосами.

Ранее "Страна" информировала, что возле здания телеканала "112 Украина" нашли самодельное взрывное устройство. Улица перекрыта.

Работник, проводивший работы по укладке кабеля в коммуникационном колодце, увидел механизм, который похож на взрывное устройство. Сразу же была вызвана полиция и взрывотехники, которые приехали через 15-20 минут.

Также мы писали, как сотрудницу "Киевавтодора" заставили ночами охранять новый асфальт от вандалов.