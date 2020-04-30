Названы области Украины с самой высокой смертностью от коронавируса
Минздрав опубликовал список областей Украины, в которых смертность от коронавируса превышает средние показания по стране.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Так, наибольшая смертность зафиксирована в:
- Ивано-Франковской области (5,8%);
- Кировоградской области (4,6%);
- Львовской области (3,3%);
- Сумской области (3,9%);
- Хмельницкой области (6,1%);
- Черниговской области (8,0%);
- Полтавской области (3,0).
Около 70% умерших от коронавируса имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, легкими и печенью. Не менее опасны неврологические заболевания и ожирение. Отмечается, что общий процент смертности от коронавируса в Украине - 2,5%. 62% умерших лечились при помощи аппарата искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В среднем от первых симптомов до смерти пациента проходит около 13 дней, с момента госпитализации - около 7 дней.
Напомним, госстат Украины привел печальные цифры о смертности в стране за первые два месяца 2020 года - январь и февраль. Причем, эпидемия коронавируса был явно не в лидерах.
Как сообщала "Страна", в России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.