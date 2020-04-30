Названы области Украины с наивысшей смертностью от коронавируса. Фото: pixabay.com

Минздрав опубликовал список областей Украины, в которых смертность от коронавируса превышает средние показания по стране. 

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья. 

Так, наибольшая смертность зафиксирована в:

  • Ивано-Франковской области (5,8%);
  • Кировоградской области (4,6%);
  • Львовской области (3,3%);
  • Сумской области (3,9%);
  • Хмельницкой области (6,1%);
  • Черниговской области (8,0%);
  • Полтавской области (3,0).

Около 70% умерших от коронавируса имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, легкими и печенью. Не менее опасны неврологические заболевания и ожирение. Отмечается, что общий процент смертности от коронавируса в Украине - 2,5%. 62% умерших лечились при помощи аппарата искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В среднем от первых симптомов до смерти пациента проходит около 13 дней, с момента госпитализации - около 7 дней.

Названы области Украины с наивысшей смертностью от коронавируса

Названы области Украины с наивысшей смертностью от коронавируса

Напомним, госстат Украины привел печальные цифры о смертности в стране за первые два месяца 2020 года - январь и февраль. Причем, эпидемия коронавируса был явно не в лидерах.

Как сообщала "Страна", в России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.

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