Минздрав опубликовал список областей Украины, в которых смертность от коронавируса превышает средние показания по стране.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, наибольшая смертность зафиксирована в:

Ивано-Франковской области (5,8%);

Кировоградской области (4,6%);

Львовской области (3,3%);

Сумской области (3,9%);

Хмельницкой области (6,1%);

Черниговской области (8,0%);

Полтавской области (3,0).

Около 70% умерших от коронавируса имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, легкими и печенью. Не менее опасны неврологические заболевания и ожирение. Отмечается, что общий процент смертности от коронавируса в Украине - 2,5%. 62% умерших лечились при помощи аппарата искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В среднем от первых симптомов до смерти пациента проходит около 13 дней, с момента госпитализации - около 7 дней.

Напомним, госстат Украины привел печальные цифры о смертности в стране за первые два месяца 2020 года - январь и февраль. Причем, эпидемия коронавируса был явно не в лидерах.

Как сообщала "Страна", в России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.