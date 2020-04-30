Премьер-министр Российской Федерации проинформировал Путина о своем заболевании коронавирусом сразу, как пришли результаты в беседе по видеоконференции.

Мишустин заявил, что он давно самоизолиовался и ограничил контакты еще до того, как стало известно о болезни.

Об этом сообщает прес-служба российского президента.

В ходе конференции Мишустин сказал, что будет находиться во время лечения от коронавируса в одном из медицинских учреждений. В какой именно больнице он будет проходить лечение - не сообщается.

"Буду соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - рассказал Мишустин.

Премьер заявил, что уже несколько недель назад ограничил общение, встречи и совещания проходили в режиме видеоконференций и звонков.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи", - сообщил чиновник.

Все, кто лично контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. Кабмин, несмотря на заболевание премьера коронавирусом, будет работать в штатном режиме, заседание 7 мая состоится.

"Хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции...Прошу всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения...От дисциплины, от воли каждого из нас зависит та дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни", - обратился к россиянам премьер.

Ранее "Страна" писала, что Путин подписал указ о о назначении Андрея Белоусова и.о. главой правительства России. Мишустина же Путин попросил позвонить из больницы.

Также мы рассказывали, что в России, которая находится на восьмом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, за сутки 29 апреля Covd-19 обнаружили у 7 009 человек, это рекордный прирост инфицированных за все время эпидемии.