Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена забравшейся в кресло с ногами, причем не снимая туфель. Снимок появился на ее странице в Instagram.

"После долгого дня "на ногах", - говорится в подписи к фото.

Юлия Тимошенко, позируя фотографу, замерла в элегантной позе, сидя в кожанном кресле и поджав под себя ноги. Вряд ли в такой позе удобно отдыхать, но смотрится эффектно. Подписчики в комментариях засыпали Леди Ю комплиментами.

Ранее "Страна" писала о том, что Тимошенко и Королевская стали двумя самыми популярными женщинами-политиками в Украине.

Также мы сообщали, что Юлия Тимошенко пришла в Раду в респираторе черного цвета.