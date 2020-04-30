После публикации "Страны", заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прислал наряд полиции к ресторану "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti), где "Слуги народа" обмывают снятие моратория на продажу земли.

Но гостей в ресторане они не обнаружили.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Полиция приехала на место. Однако ее долго не пускали внутрь. И лишь через минут 15 после прибытия открыли двери ресторана.

Вскоре наряд вышел из помещения и сообщили, что никого из гостей в ресторане уже не обнаружили.

В тоже время журналисты "Страны" не видели, чтобы кто-то выходил.

"В связи с этим есть две версии. Первая - они вышли через чёрный ход во двор. Вторая - они спрятались в туалете на время проверки полиции (об этом нам сказали знакомые этих депутатов). В любом случае, то, что полицию не пускали более 15 минут указывает на то, что в ресторане заметали следы", - пишет Telegram-канал "Политика страны".

Также в нашем распоряжении оказалось видео о том, как полиция проводит проверку ресторана. Отметим, что в туалеты копы дейтвительно не заглядывали

"Стране" также удалось получить комментарий одной из участниц вечеринки нардеп от "Слуги народа" Маргариты Шол. Она уверяет "Страну", что пришла в ресторан лишь доставку забрать. "Я ж иногородний депутат, мне нужно где-то питаться", - сказала Шол.

Как писала сегодня "Страна", сегодня вечером члены аграрного комитета Верховной Рады решили "обмыть" принятие в Украине закона о снятии моратория на продажу земли, который на днях подписал Владимир Зеленский. Несмотря на карантин, депутаты решили встретиться в киевском ресторане "Монтекки Капулетти" (Montecchi Capuleti). Он находится в доме, где живет Геращенко.