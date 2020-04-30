Британия прошла пик эпидемии коронавируса. Уже на следующей неделе правительство страны опубликует план по выходу из карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон во время брифинга правительства касательно COVID-19, передает ВВС.

"Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции", - заявил он. По словам Джонсона, страна достигла фазы "нисходящей траектории" по заболеваемости коронавируса.

На следующей неделе правительство Британии планирует рассмотреть первые шаги по выходу из коронавируса. Согласно последним данным, за сутки в стране зафиксировали 674 случаев смерти от коронавируса, всего их количество достигло 26 711 человек.

Общее число зараженных в Британии перевалило за 171,2 тысячи, за последние сутки их стало больше на 6 030 человек.

Напомним, Британия вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Британии в массовое производство запустили вакцину от коронавируса, действенность которой еще не подтвердили в ходе клинических испытаний.