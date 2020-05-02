Выясняются подробности схемы пересечения западной границы, внезапно ставшего платным.

С начала карантина выезд в Польшу, а именно проезд 300 метров границы, неофициально обходится украинцам в 50-80 долларов (1,3-2 тысяч гривен).

И это при том, что у них есть все законные основания выехать из страны.

Часть "барышей" идет перевозчиками, частью, по их словам, делятся с пограничниками (сами они это, естественно, отрицают).

Речь идет о миллионах гривен навара из "воздуха" ежедневно.

Кто, пользуясь карантином, развернул полулегальный бизнес на границе и в чьих карманах оседает прибыль, разбиралась "Страна".

Мзда за выезд

Выездная схема в двух оставшихся работать на украинско-польской границе КПП "Краковец" во Львовской области и "Ягодин" на Волыни выглядит так.

У заправки возле границы, которая в последние полтора месяца напоминает больше вокзал, люди садятся в один из десятков мини-бусов (рассчитанного на 8-9 человек), которые дежурят тут круглосуточно. С каждой "ходки" бус приносит 8-18 тысяч грн чистой прибыли, а таких ходок в день - около пяти.

Часто за два-три километра до кордона приходится делать несколько пересадок с отдельной платой.

Самое дорогое - собственно пересечение границы, это всего 300 метров нейтральной территории от украинского до польского шлагбаума. На пункте пропуска "Ягодин" такса составляет 50-60 долларов, на Краковце 80 долларов.

С польской стороны - второй "вокзал", где тоже дежурят украинские перевозчики и развозят автобусами по Польше.

В среднем дорога из Украины до Польши теперь обходится в 90-100 евро (2,7-3 тыс. грн), в то время как до карантина тот же путь стоил 25 евро (около 700 грн).

Деньги за короткий отрезок "нейтралки" платят непосредственно водителям, а те, как сами признаются в анонимных беседах со "Страной", делятся с пограничниками и таможенниками.

Подставные водители и взятки за отсутствие доверенности

Платят им за отсутствие доверенности на вождение у водителя, ведь за рулем бусика сидит "подставной водитель", обычно кто-то из пассажиров с правами, за что перевозчики дают ему скидку за проезд или вообще не берут плату за пересечение.

Это делается для того, чтобы реальному владельцу буса не нужно было отбывать в Польше две недели карантина (за этим там, в отличие от Украины, следят очень строго - ежедневными полицейскими проверками и через приложение на телефоне). Он высаживается из буса перед контролем.

Такса за переезд в 2 тысяч гривен, похоже, взята "с потолка". Это "черный нал", без билетов и чеков. Сами перевозчики объясняют, что не хотят рушить "уже установленную ценовую политику".

"Водители говорят, что это плата не за дорогу, а за "услугу". Пограничники на контроле требуют по 50 грн с человека, с машины выходит 200-500 грн. "Подставной водитель" (это был поляк, один из нас, четверых пассажиров бусика) ушел с паспортами в здание погранконтроля, а затем вернулся расстроенный. "Нас не пустят, потому что нет доверенности на машину, или 200 грн "на каву" погранцам надо заплатить", - сказал наш "подставной водитель". Это взятка за то, что они закрывают глаза на отсутствие доверенности у водителя. Конечно, мы согласились дать "на лапу" пограничникам, это помимо платы за пересечение перевозчикам. Я была возмущена таким вымогательством - водителей в сговоре с погранцами. Наши земляки не упускают возможности заработать втрое больше обычного. А поляк наш вообще был в шоке от такой коррупции и беспредела", - делится со "Страной" уроженка Закарпатья Вероника Берневек, которая 27 апреля ехала из Львова в польский городок Рыбник под Катовице через КПП "Краковец".

Живущая в Польше закарпатка Вероника Берневек заплатила за пересечение границы сверху около 2 тыс. грн. Фото: из личного архива Вероники Берневек

Как рассказывает нам девушка, перевозчика, который представился Денисом, она нашла по объявлению (их много в соцсетях и группах в мессенджерах).

"Интересно, что все перевозчики, с которыми я общалась, интересовались, есть ли у меня права. Я удивлялась, зачем им это. А потом оказалось, что на границе они передают руль одному из пассажиров", - говорит она.

Вероника ехала с несколькими пересадками.

"Минимум три пересадки - частая схема. То есть один бус собирает людей из разных городов Украины, едет к украинскому кордону, где второй едет через границу и третий развозит в пределах Польши", - объясняет девушка.

Приехав к условленной заправке у границы, ее встретил там не Денис, а его знакомый. Сев к нему в бус, она проехала лишь километр до следующей заправки, и ее попросили пересесть в другой бус. А за провезенный километр заплатить 20 долларов (около 500 грн).

"Это за услугу, не за дорогу", - объяснил водитель.

"Я перезвонила Денису, он сказал, что, мол, все нормально, заплати ему 20 долларов. Следующий бус довез меня до границы, там я пересела в другой, белый бусик. Это было в два часа ночи, поэтому нас было всего четверо (бус рассчитан на 9 человек). Перед пограничным контролем водитель поменялся с нашим пассажиром-поляком, а сам исчез. Поляка научили рассказать пограничникам легенду о том, что он якобы ехал на свадьбу в Украину, свадьба отменилась, и вот ему одолжили бус, потому и нет доверенности. Но легенда эта на всякий случай (для польских пограничников, хотя их-то не интересует наличие доверенности - только техпаспорт на транспортное средство и визы или приглашения)", - продолжает Вероника.

Берневек выехала в Польшу 27 апреля, и дорога обошлась ей вчетверо дороже, чем обычно из-за "платы за пересечение"

Сразу за границей, у "сборного" пункта возле отеля "Корчова", Веронику ждал третий водитель, который уже и отвез на место назначения, под Катовице.

"Наш поляк, который был "водителем" на границе, тоже сел в другой бус и поехал домой. Там было много бусов с украинскими номерами, и там наконец я встретила Дениса, он пересчитывал кассу. Как он рассказал, у него 12 таких бусов, которые курсируют через границу. В этот раз 500 км дороги обошлись мне в 2 тыс. 700 грн, обычно я плачу 700 грн", - говорит Вероника.

В Польше, говорит Вероника, сразу после приезда к ней наведалась полиция - проверить, сидит ли она дома на карантине. И приходят, по ее словам, каждый день, а также проверяют через телефонное приложение.

У границы дежурят десятки бусов, которые за выезд из Украины берут около 2 тыс. грн

Миллионные навары

"Страна" также пообщалась с несколькими перевозчиками. Они подтвердили, что рядовые пограничники берут взятки по 50 грн с пассажира.

Но главный куш перевозчики, по их словам, отстегивают их начальникам.

"Конечно, делимся с начальством таможни, на, так сказать, "велику каву" - примерно половину заработка отдаем. Это сотни тысяч каждый день со всех перевозчиков", - сказал нам один из перевозчиков, попросивший об анонимности.

После Пасхи ежесуточно, по информации Госпогранслужбы, пограничники пропускают в обе стороны по 12-14 тысяч человек, из них на выезд - 4-5 тысяч.

С каждого пассажира по "полтиннику" только "на каву" - уже четверть миллиона навара. Каждый день. В месяц - миллионы гривен. И это только только заработки нижнего звена. Верхушка, по словам перевозчиков, имеет в разы больше.

О взятках открыто пишут в заробитчанских группах в соцсетях.

"Едите к границе, там перевозчики берут по 300 злотых. И пересекаете с ними границу, дальше рассаживают по бусах в разные направления Польши. Цена отдельная, 300 - это только пересечение", - делится Владимир Желиско из Червонограда Львовской области.

"А Вам не кажется, что обнаглели. Может я жмот, потому как для меня это большие деньги", - жалуется пенсионерка Галина Андрусечко, которая интересовалась, как можно попасть в Польшу.

"Вся эта обдираловка делается умышленно. Просто владельцы автобусов, башляют взятки сидящим на шлагбауме погранцам и таможенникам, в зависимости, чья тут сфера ответственности. Те платят своему руководству, так и живут. Заробитчане страдают. Зачем эти твари владельцы автобусов, пограничники, таможенники, местная власть, мародерствуют на границе? Какая проблема пройти пешком пару километров? Ублюдки, таких надо сразу судить", - написал в сети пользователь Валерий Бирский.

В Госпогранслужбе однако отметают причастность к плате за пересечение, дескать, цену устанавливают перевозчики. Отрицают также, что берут взятки за отсутствие доверенности.



Начальник погранслужбы Сергей Дейнеко сделал по этому поводу заявление через соцсети.

"К организации курсирования автобусов, перевозящих пеших граждан, и к установлению оплаты проезда в них Государственная пограничная служба никакого отношения не имеет", - написал Дейнеко в Facebook.

Пограничный шеф посоветовал жаловаться на взятки на горячую линию службы.

Одним из решений проблемы пересечения границы во время карантина эксперты называют открытие пешего перехода (тогда не нужно будет платить водителям за переезд).

В мирное время в Шегинях работал единственный пеший переход, которым активно пользовались мелкие контрабандисты, так называемые челноки, носившие в Польшу на продажу сигареты.

"Пеший" закрыли якобы из соображений коронавирусной безопасности (хотя в набитых битком бусах шансов подцепить вирус больше, чем пешком). Однако, похоже, есть и иная причина. Открытие пешего перехода, очевидно, поломает миллионную схему.

"Шегини" не работают уже больше месяца, а на "Краковце" пускали пешком лишь раз в качестве исключения, во время пикового наплыва заробитчан 27 марта, которые массово, тысячами, ринулись в Украину накануне анонсированного властями "закрытия границ".