В пятницу, 1 мая, в Украине выходной день в честь Дня труда. Карантин продолжается. несмотря на акцию протеста предпринимателей в Киеве, которые требовали разрешить работать с 1 мая. Кабмин не согласился снимать ограничения раньше 11 мая.

Единственное послабление сделали для агропродуктовых рынков, если они будут выполнять санэпидем требования.

Но не все ждут официального разрешения. К примеру, некоторые киевские кафе уже начинают работать, не дожидаясь отмены карантина.

В Черкассах местные власти фактически отменили карантин с 30 апреля. В городе разрешили работать магазинам непродовольственных товаров, сантехники, канцтоваров, цветов, мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, парикмахерским. Откроют летние площадки ресторанов.

Да и сами депутаты собираются в ресторанах, пока народ сидит в карантине, как это вчера сделали некоторые "слуги народа", обмывая закон о продаже земли.

По данным на 1 мая, в Украине 10 861 заразившихся коронавирусом (плюс 455 за сутки). 272 человек умерло (плюс 11). 1 413 выздоровело (плюс 175).

10:23 Рынок "Березняки" закрыт, но за воротами работают киоски, где продают овощи и фрукты. Об этом сообщает корреспондент "Страны". Людей много, дистанцию никто не соблюдает.

На рынке полиция и муниципальная варта. Представитель полиции рассказал Стране, что должна приехать санитарная инспекция. Если все будет хорошо, рынок откроется в понедельник.

10:06 Данные на утро 1 мая. В Украине 10 861 заразившихся коронавирусом (плюс 455 за сутки), сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".

272 человек умерло (плюс 11). 1 413 выздоровело (плюс 175).

09:53 Владимирский рынок пока тоже не работает, сообщает корреспондент "Страны". По словам сотрудника рынка, ждут разрешения КГГА, но пока непонятно, откроют ли рынок. Возле Владимирского много журналистов, также есть сотрудники полиции и некоторые сотрудники рынка.

09:44 Бессарабский рынок закрыт. Технический персонал рассказал "Стране", что пока нет нужной бумаги от власти. Также, по словам работников, на рынок приедет комиссия, будут рисовать разметку для дистанции, а сейчас персонал убирает, подготавливая рынок к работе.

Сотрудник полиции рассказал "Стране", что скоро на рынок приедет Госпотребслужба, и если все будет хорошо, рынок будет работать.

09:31 Рынок "Днепр" на Борщаговке, ул. бульвар Кольцова 12, закрыт (на фото ниже). Об этом сообщает корреспондент "Страны". В 09:00 на рынке начали собираться предприниматели. Говорят, что идут на собрание, где будут обговаривать возможное открытие рынка, но конкретной даты не называют. К входу в рынок периодически подходят люди и спрашивают, когда он начнёт работать, на что охранники говорят, что ничего не знают.

09:05 Издание "Украинские новости" сообщает, какие рынки уже открылись с 1 мая:

- В Киеве с 1 мая возобновит работу "Столичный рынок". На данный момент на рынке осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

- Во Львове откроются все продуктовые рынки. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой на своей странице в Facebook, за исключением оптового рынка "Шувар". Он продолжал работать в обычном режиме. Также мэр Львова добавил, что ответственность за работу ложится на плечи каждого руководителя. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.

- В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". Об этом сообщает пресс-служба на сайте городского совета. После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.

- В Одесской областе в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок". Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

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