В Италии зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса за сутки.

Об этом сообщил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли.

За последние сутки в Италии от COVID-19 вылечились рекордные 4,7 тысяч человек. При этом заболело вирусом за этот период 1 872 человек.

Смертность от коронавируса также снизилась - в течение последних суток от осложнений вируса умерло 285 человек, что ниже показателей за последние несколько дней. Всего в стране продолжают болеть 101,5 тысяч человек. Интенсивная терапия понадобилась 1,7 тысяче пациентов.

За все время в Италии было зарегистрировано 205,4 тысячи больных, из которых почти 28 тысяч умерло. Около 76 тысяч граждан успешно преодолели коронавирус и были выписаны из больниц.

По словам Борелли, Италия вышла на новый этап борьбы с коронавирусом.

Напомним, власти Италии и Франции призывают своих граждан провести летний отпуск, не покидая пределы стран.

Как сообщала "Страна", количество больных коронавирусом в Италии остается стабильным по сравнению со показателями за прошлые дни. Так, за последние сутки в стране зарегистрировали 2 086 случаев заражения.